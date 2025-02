Światowy Dzień Chorego w Goleniowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Bezpłatne porady i badania medyczne - mogli z nich skorzystać w niedzielę mieszkańcy Goleniowa. To w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Pomocą chorym służyli lekarze z placówek na terenie miasta. Przez cztery godziny zasięgnąć można było porad m.in. ortopedy, chirurga i laryngologa.- Można skorzystać, to czemu by nie? - Ortodonta, chirurg naczyniowy i urolog. Zamiast iść do ortopedy za miesiąc, poszło się dzisiaj. - Mam nadzieję, że cud się stanie i mnie wyleczy. Żeby jeszcze mnie wyleczył z atrofii w gardełku, to bym się bardzo cieszyła - mówili reporterowi Radia Szczecin korzystający z porad specjalistów.- Nie spodziewałem się, że będzie dziś tyle osób. Jest niedziela, dzień wolny, a tutaj tłum ludzi. [Porady] różnią się tym - w moim przypadku - że jest więcej czasu. Mam czas porozmawiać z pacjentem, a nie tylko go przeganiać od lekarza do lekarza czy do badań. I to jest lepsze w moim odczuciu. Jestem chirurgiem starej daty, tak że jest to zupełnie inne postępowanie - przyznał emerytowany chirurg Wojciech Gula.Była to 25 edycja Światowego Dnia Chorego w Goleniowie.