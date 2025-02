„Kołobrzeg na taśmie filmowej” to podróż przez historię kinematografii wojennej [ZDJĘCIA]

„Kołobrzeg na taśmie filmowej” - pod takim hasłem Muzeum Oręża Polskiego otworzyło nową wystawę. Jest to element upamiętnienia zbliżającej się 80. rocznicy walk o miasto.

Edycja tekstu: Michał Król

Wystawa jest podróżą przez historię polskiej i światowej kinematografii wojennej. Skupia się na trzech filmach: „Kolberg”, „Jarzębina Czerwona” i „Bitwa o Kołobrzeg”. We wszystkich główną rolę odgrywa miasto w czasie wojny.Autor wystawy dr Robert Dziemba mówi, że istotnym elementem ekspozycji są fotografie ukazujące kulisy powstawania obrazów filmowych.- Prezentujemy zdjęcia, w dużej części nigdy nie pokazywanej i niepublikowane. My je zbieraliśmy, kupowaliśmy na aukcjach. To kosztowało czasami sporo trudu, ze względu na to, że niektórzy niechętnie rozstawali się z tym co posiadali - mówi Dziemba.Dyrektor muzeum Aleksander Ostasz zaznacza, że całości dopełniają artefakty odnalezione na terenie Kołobrzegu.- Mamy tutaj dużo eksponatów, które są naprawdę związane z Kołobrzegiem. Ta dokumentacja zdjęciowa nam to tylko potwierdza - mówi Ostasz.Wystawę można oglądać w Pałacu Brunszwickich przy ul. Armii Krajowej codziennie od godz. 9 do 16.