Trwa tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Prokuratura okręgowa w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co przysługuje ofiarom przestępstw i jak uzyskać niezbędną pomoc. Na to mogą liczyć osoby, które odwiedzą w tym tygodniu prokuratorów dyżurujących w budynkach prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Szczecinie. To w ramach tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.





- W ramach której można uzyskać - co istotne - anonimowo informacje o możliwości pomocy prawnej oraz psychologicznej. Także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu w kraju - mówi rzecznik prokuratury.



Na pomoc i wsparcie może liczyć każdy - przekonuje prokuratur Błogowski.



- Osoba dyżurująca nie poprzestanie na tym, że odprawi tą osobę z kwitkiem, niemniej jednak wysłucha i będzie możliwe udzielenie informacji co do ewentualnego dalszego sposobu postępowania - mówi Błogowski.



W ramach tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem prokuratorzy będą dyżurować do piątku. Lista dyżurów dostępna jest na tej stronie

Edycja tekstu: Michał Król Wsparcie można uzyskać też dzięki całodobowej infolinii - mówi prok. Łukasz Błogowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- W ramach której można uzyskać - co istotne - anonimowo informacje o możliwości pomocy prawnej oraz psychologicznej. Także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu w kraju - mówi rzecznik prokuratury.Na pomoc i wsparcie może liczyć każdy - przekonuje prokuratur Błogowski.- Osoba dyżurująca nie poprzestanie na tym, że odprawi tą osobę z kwitkiem, niemniej jednak wysłucha i będzie możliwe udzielenie informacji co do ewentualnego dalszego sposobu postępowania - mówi Błogowski.