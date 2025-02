Trzy lata wojny na Ukrainie. Debata w CD Przełomy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jaka przyszłość czeka Ukrainę, czy jesteśmy blisko zakończenia konfliktu zbrojnego oraz jak zmienił się świat od rozpoczęcia wojny za naszą wschodnią granicą? Na te pytania odpowiadali eksperci w trakcie debaty zorganizowanej w poniedziałek przez Centrum Dialogu Przełomy.

- Pojawiają się u nas głosy, jak to Ukraińcy zabierają nam to, że zabierają nam tamto jakbyśmy zapomnieli, że 1000 kilometrów od nas toczy się wojna. - Jestem całym sercem za Ukraińcami i za Ukrainą. To temat ważny również dla nas. Ukraina walczy nie tylko za siebie, ale i za nas - mówili uczestnicy spotkania.



- Pomimo tego, że apelujemy, by o tym rozmawiać, to temat schodzi z informacji; spowszedniał. Przwyczailiśmy się, żebyśmy tylko w pewnym momencie tego nie żałowali - dodał Jan Syrnyk, członek zarządu Związku Ukraińców w Szczecinie.



- Nasza pomoc dla Ukrainy jest decydująca. To jest nasz najbliższy sąsiad i to, co się zdarzy rzutuje i będzie rzutowało dla nas jeszcze przez długie lata - podkreślił gen. brygady w stanie spoczynku Marek Ojrzanowski.



Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna