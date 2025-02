Wciąż trwają rozmowy nt. uciążliwości terminala kontenerowego

Decyzja zapadła, ale negocjacje trwają. Tak prezydentka Świnoujścia komentuje ostatnie orzeczenie sądu, który odrzucił skargę niemieckiej organizacji pozarządowej w sprawie budowy terminala kontenerowego.

Terminal ma powstać na wschód od gazoportu. Ma mieć około 70 hektarów powierzchni.





To oznacza, że nie ma już formalnych przeszkód dotyczących realizacji tej inwestycji. Władze miasta jednak od dłuższego czasu krytykują plany budowy i domagają się rekompensat ze względu na jej uciążliwość dla mieszkańców i turystów.Joanna Agatowska zapewniała w "Rozmowie pod krawatem", że rozmowy na te tematy nadal trwają.- Ja bym chciała - i o to walczę - żebyśmy byli partnerem do rozwiązywania przede wszystkich tych problemów, które te ważne przedsięwzięcia dla województwa zachodniopomorskiego i dla całej Polski po prostu generują na obszarze naszego miasta - mówi Agatowska.Władze miasta domagają się m.in. wytyczenia alternatywnej drogi do plaży dla mieszkańców Warszowa, czy rozwiązania problemu strefy bezpieczeństwa, która uniemożliwia dotarcie do poszczególnych zabytków.