Poprzez akcję "Czerwona wstążka" zachęcają kobiety do oddawania krwi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Obalają mity i zachęcają kobiety do oddawania krwi. Szczecinianki stworzyły akcję "Czerwona wstążka - w kobietach płynie siła".

Chcą przekonać kobiety, że wokół tego tematu narosło wiele mitów - m.in. o uzależnieniu od krwiodawstwa i o tym, że nie można być dawczynią, gdy ma się tatuaże.Organizatorki chcą też oswajać lęk i zachęcić do odwiedzenia centrum krwiodawstwa - mówi jedna z inicjatorek akcji Hanna Pieczyńska.- Chcemy zabrać siostrę, koleżankę, mamę, może przyjaciółkę i w takim bezpiecznym gronie zrobić coś razem. Pokazać kobietom, że w nich płynie ogromna siła i takie lekarstwo, którego dzisiaj jeszcze nie można wyprodukować - mówi Pieczyńska.Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, jeden na czterech dawców to kobieta. Organizatorki przez media społecznościowe edukują też o oddawaniu krwi - mówi współorganizatorka akcji Aleksandra Turbaczewska.- Każda z kobiet, która zdecyduje się przyjść do centrum, oddać krew na hasło "Czerwona wstążka - w kobietach płynie siła" otrzyma od nas upominek - mówi Turbaczewska.Dodatkowo 8 marca organizatorki zapraszają 40 kobiet do wspólnego oddania krwi w Centrum Krwiodawstwa. Zgłoszenia przyjmowane są przez media społecznościowe.