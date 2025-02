"Mieszkanie treningowe - drzwi do samodzielności" - reportaż Małgorzaty Furgi

Szczeciński Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu pozyskał lokal w celu utworzenia mieszkania treningowego dla dorosłych podopiecznych.

To przestrzeń, gdzie osoby z autyzmem będą mogły uczyć się samodzielnego życia krok po kroku, we własnym tempie - wyjaśnia Paulina Hartman, wiceprezeska Szczecińskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu.- Trochę można byłoby porównać do przedszkola, to mieszkanie treningowe. Nauka bycia właśnie bez rodzica. Jak najbardziej nam zależy na gotowości do samodzielności - mówi Hartman.Jest lokal, są chętni do skorzystania, ale gorzej z funduszami na remont. Lokal musi zostać wyremontowany, tak aby spełniał wymogi osób w spektrum autyzmu.