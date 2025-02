Kilkadziesiąt tematycznych spacerów z okazji Dnia Przewodnika Turystycznego [LISTA]

Gdzie w Szczecinie znajduje się reklama Pewexu, rzeźby jakich ptaków można znaleźć w mieście i czyje imię nosi studio koncertowe S-1 Radia Szczecin? Na te i wiele innych pytań będzie można poznać odpowiedzi w najbliższą sobotę podczas Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

Trasy z ograniczoną liczbą uczestników (wymagana rejestracja):

Trasy bez limitu uczestników:

30. Szczecin in English







Z tej okazji zaplanowano prawie 30 tematycznych spacerów - na przykład śladami szczecińskiego graffiti, wypadków komunikacyjnych czy piwa. Udział jest bezpłatny, ale na niektóre trasy trzeba wcześniej się zapisać.Na 16 z nich obowiązywać będzie wcześniejsza rejestracja, która wystartuje w środę 19 lutego o godzinie 10:00. Szczegóły na tej stronie 1. Z archiwum Sz. 3 w 12. Tajemnice i zakamarki Urzędu Wojewódzkiego3. TVP Szczecin od kulis4. Która władza – pierwsza, druga, a może czwarta?5. Która władza – czwarta, czy pierwsza i druga?6. Za kulisami Teatru Lalek „PLECIUGA”7. Śmieci = prąd + ciepło, czyli EcoGenerator8. Od Bohrischa do Carlsberga9. Niepokorny Szczecin10. Tu narodziła się „Solidarność”11. Złotym Szlakiem do Willi Lentza12. Pan Gołąb zaprasza na fikanie13. Tajemnice serca zamkowego zegara14. Zamek Gryfitów – dzieje i legendy w pigułce15. Griffin castle – short History and Legends16. Śladami fortyfikacji i budowli twierdzy Szczecin17. Twierdza Szczecin 1724-187318. Masoni i inne ugrupowania19. Spod tynku – przeszłość miasta utrwalona w napisach20. Znani szczecinianie świata nauki, kultury i sportu spoczywający na Cmentarzu Centralnym21. Szczecin znad Odry22. Browarny Szczecin23. Spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów zimą24. Osiemdziesiąt lat w Szczecinie. O sąsiadach i rodzinie. Szczecin 1945-202525. Trasą katastrof, tragedii i wypadków26. Niebanalny kryminalny, czyli literacki spacer mrożący krew w żyłach27. Graffiti i murale. Artyści czy wandale?28. Czy Nowe Miasto jest faktycznie nowe?29. Stettin auf Deutsch