Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego Szczecina zdominowały początek wtorkowej sesji Rady Miasta.

- Pierwsza z nich dotyczy okolic parku imienia Stanisława Noakowskiego, czyli terenu z nieczynnym przedszkolem - mówi radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz. - Miasto z pewnością przygotowuje się do sprzedaży tego terenu. Są zabezpieczone funkcje społeczne, kulturalne i edukacyjne, czyli nic się nie zmieni w tym miejscu. Żaden dyskont, żaden handel, ani mieszkaniówka nie powstaną. Dla tych, co się zawsze obawiają. Na tej powierzchni, w pięćdziesięciu procentach, musi być zachowany drzewostan.



- Druga zmiana obejmuje teren osiedla Niebuszewo-Bolinko. - Chodzi o obszar prawie czterech hektarów - dodaje Andrzej Radziwinowicz. - To jest plan, który pomoże ochronić kamienicę wzdłuż ulicy Krasińskiego, która docelowo, według starego planu przestrzennego, miała być do wyburzenia. Ochronimy to. Również zabezpieczy teren pod rozbudowę, w przyszłości, Technoparku. Zabezpieczamy tam działkę usługową, ale również w przyszłości, być może, będzie budowany parkingowiec, w okolicy na samym końcu.



Ostatnia zmiana dotyczy części ulic osiedla Pogodno. Chodzi przede wszystkim o możliwość zadaszenia boiska Szkoły Podstawowej numer 53. Radni przyjęli wszystkie zaproponowane zmiany.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski