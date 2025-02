Placówka Wsparcia Dziennego do likwidacji

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie do likwidacji. Decyzję taką podjęli radni w trakcie sesji Rady Miasta.

Edycja tekstu: Michał Król

To pokłosie sukcesywnie zmniejszającego się zainteresowania tą jednostką - informuje Maciej Homis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.- Ta placówka w ostatnich latach cieszy się coraz mniejszą popularnością. Niewiele osób korzysta tam ze wsparcia. Przede wszystkim z uwagi na to, że jest wiele innych placówek prowadzonych także przez organizacje pozarządowe. Dlatego też z roku na rok mamy coraz mniej dzieci, które z tego wsparcia korzystają - mówi Homis.Jak dodaje, potrzeby - zarówno korzystających z tej placówki, jak i jej pracowników - zostaną zaspokojone w inny sposób.- Wszystkie osoby, które do tej pory z niej korzystały, będą mogły skorzystać ze wsparcia w innych miejscach. Pracownicy, którzy byli zaangażowani w działania w tym wsparciu dziennym, będą mogliby być przekierowani albo do innych placówek, albo też do innych zadań realizowanych w ramach centrum - mówi Homis.Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie działać będzie do końca marca.