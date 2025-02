Piłkarze Pogoni gotowi do walki o półfinał Pucharu Polski [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecinianie zmierzą się w środę z Piastem Gliwice w ćwierćfinałowym meczu turnieju tysiąca drużyn. Spotkanie musi wyłonić zwycięzcę.

Jeżeli po 90 minutach gry będzie remis, to sędzia Wojciech Myć z Lublina zarządzi dogrywkę.



Jeżeli i ona nie przyniesie rezultatu, to o awansie rozstrzygną rzuty karne. Robert Kolendowicz, trener portowej drużyny przyznaje, że jego podopieczni trenowali dziś na głównej płycie boiska i ćwiczyli jedenastki.



- Trenowaliśmy dzisiaj na głównej płycie, żeby poczuć murawę dzień przed meczem. Dzisiaj trenowaliśmy rzuty karne, żeby mieć ten obraz maksymalnie zbliżony do obrazu meczowego. Chcemy być gotowi maksymalnie do każdego elementu gry, mam nadzieję, że rozstrzygniemy ten mecz jutro na naszą korzyść i głęboko w to wierzę. Jesteśmy jednak gotowi na każdy scenariusz - dodaje Kolendowicz.



Jutrzejszy pojedynek piłkarzy Pogoni z Piastem Gliwice w ćwierćfinale Pucharu Polski rozpocznie się o godzinie 18.00 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas