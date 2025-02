Trwa ogólnopolski tydzień świadomości półpaśca [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Dr n.med. Monika Różewicka Czabańska. Fot. Aleksander Makowski

Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy farmaceutycznej GSK Polska, prawie 86 proc. osób dorosłych bagatelizuje ryzyko zachorowania.

Wśród objawów mogą pojawić się m.in. zmiany skórne, dotkliwy ból, a także podwyższona temperatura ciała - tłumaczy dermatolog, doktor Monika Różewicka-Czabańska ze szczecińskiego szpitala klinicznego numer 1.



- Półpasiec może pojawić się w momencie, jeśli pacjent w przeszłości przechorował ospę wietrzną. Pojawia się w konkretnych sytuacjach, mianowicie takich, które doprowadzają do obniżenia odporności - podkreśla Różewicka-Czabańska.



Mieszkańcy Szczecina przyznają, że choroba nie jest im obca: - Ciężko wytłumaczyć, żeby się nie drapać, jak tak swędzi. - Ja się drapałem, wiem, że są na półpaśca szczepionki. - Podobny jest do ospy, wiem, że pojawiają się krostki i jest to zaraźliwe. - Kiedyś mój znajomy to miał w wieku 60 lat i strasznie cierpiał.



Według danych GSK, co trzeci Polak w swoim życiu zachoruje na półpasiec. Od ubiegłego roku szczepionka przeciw tej chorobie jest objęta 50-procentową refundacją dla osób od 65. roku życia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas