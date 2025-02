Parking przy Ogińskiego na nowych zasadach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Parking przy ulicy Ogińskiego przy Jasnych Błoniach w Szczecinie na nowych zasadach. Od wtorku 25 miejsc postojowych Płatnego Parkingu Niestrzeżonego (PPN) stanie się częścią podstrefy czerwonej Strefy Płatnego Parkowania (SPP).