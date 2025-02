Organizacje pozarządowe ze wsparciem województwa [ZDJĘCIA]

300 tysięcy złotych z budżetu województwa zachodniopomorskiego trafi do dwóch organizacji pozarządowych m.in. na rozwój wolontariatu.

170 tys. zł otrzyma Pracownia Pozarządowa w Koszalinie, a 130 tysięcy złotych stowarzyszenie Polites ze Szczecina.Jak mówi wicemarszałkini województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, organizacje pozarządowe to bardzo ważny filar dla regionu.- Chcemy wsłuchiwać się w to, co jest potrzebne naszym mieszkańcom. A któż lepiej tego nie zrobi, jak właśnie nasi wolontariusze z organizacji pozarządowych. To jest armia ludzi, którzy mają wielkie serca, poświęcają swój czas ku temu, żeby móc służyć swoim małym ojczyznom - mówi Bańkowska.Dotacja wesprze rok działania centrum wolontariatu i centrum organizacji pozarządowych - mówi Monika Widocka z koszalińskiej Pracowni Pozarządowej.- Pozwoli nam to na przeprowadzenie szeregu szkoleń, doradztwa dla fundacji, stowarzyszeń, ale też wolontariuszy. Zaplanowaliśmy także dużo zajęć dla szkolnych kół wolontariatu, ale także prowadzimy inkubator aktywnej młodzieży oraz centrum takiego wolontariatu senioralnego - mówi Widocka.Na Pomorzu Zachodnim działa 8 000 organizacji pozarządowych.