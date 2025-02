Włóczykij dotarł do Gryfina. "Podróż to nie tylko zdobycie Himalajów"

Włóczykij ponownie w Gryfinie. Po południu rozpoczyna się 19. odsłona Festiwalu Miejsc i Podróży.

Przez najbliższe pięć dni "wszystkie drogi będą prowadziły do Gryfina". Zaplanowano spotkania z miłośnikami wędrówek, reportażystami, etnografami i artystami. Będą też projekcje filmowe, spotkania autorskie, koncerty, warsztaty i degustacje potraw - w sumie około 60 wydarzeń.Mamy opowieści ze wszystkich zakątków globu - mówi organizator "Włóczykija" Mateusz Woźniakowski.- Podróże dalekie i bliskie, nie tylko zdobywanie nie wiadomo jakich szczytów, pustyni czy wód i oceanów. Podróż to nie tylko zdobycie Himalajów. Podróż może być równie dobrze wypadem do lasu, zorganizowaniem ogniska z dzieckiem - mówi Woźniakowski.Każdego dnia będzie można znaleźć w programie coś ciekawego.Festiwal Włóczykij w tym roku będziemy otwierać koncertem, więc to też jest jakaś nowość. Na pewno warty uwagi jest każdy dzień. Krzysiek Wielicki czy Piotrek Kilian, pirat-dyplomata, czy choćby Jacek Kozioł, Jakub Staroń, nasi gryfinianie, którzy zdobyli w Gruzji Kazbek, wszyscy są dla nas ważni - mówi organizator "Włóczykija".Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij rozpocznie się o godzinie 17. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.