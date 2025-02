Borne Sulinowo: syn z zarzutem za zabójstwo matki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarzut zabójstwa usłyszał mężczyzna zatrzymany po śmierci 47-letniej kobiety w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem.

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku prowadzi postępowanie w sprawie zabójstwa kobiety. Jej ciało zostało wczoraj znalezione w jednym z mieszkań. Obrażenia sugerowały, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie - powiedział prokurator Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.



- Kobieta zginęła na skutek zadania uderzeń w głowę i to nie otwartą ręką, ale ciężkim przedmiotem. Zabezpieczono zapisy monitoringu i przesłuchano świadków. Te czynności wskazały na potrzebę zatrzymania syna zmarłej pokrzywdzonej - dodał Gąsiorowski.



24-letni Mateusz K. został zatrzymany wieczorem na terenie gminy Borne Sulinowo. Dziś został doprowadzony do prokuratury celem przesłuchania. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa - powiedział prokurator Ryszard Gąsiorowski.



- Prokuratura wystąpiła do sądu, aby dla podejrzanego - już na tym etapie postępowania -został ustanowiony obrońca z urzędu. Prokuratura ma obecnie jeszcze czas na wykonywanie czynności z podejrzanym do dnia jutrzejszego do godzin popołudniowych, kiedy minie 48 godzin od jego zatrzymania - dodał Gąsiorowski.



Na razie nie są znane szczegóły przesłuchania. Nie wiadomo też, czy zatrzymany przyznał się do popełnienia przestępstwa. Ciało ofiary zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.



