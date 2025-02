Koniec budowy nowego odcinka ulicy Sosabowskiego

W piątek mają one zostać w pełni udostępnione kierowcom. W sobotę obowiązywać będą tam zmiany związane z komunikacją miejską.



Autobusy linii 60 kursować będą na stałej trasie:

„Żołnierska” (wspólny z linią 225, nr 30210),

„Krzekowo” (na torowisku tramwajowym, nr 30121),

„Krzekowo Kościół” (na żądanie, w ciągu ul. Szerokiej za rondem Prymy, nr 32532),

„Jerzyka” (na żądanie, w ciągu ul. Szerokiej przed skrzyżowaniem z ul. Jerzyka, nr 36711),

„Żniwna” (na żądanie, w ciągu ul. Sosabowskiego za skrzyżowaniem z ul. Szeroką, nr 38121).

„Łukasińskiego” (w ciągu ul. Sosabowskiego za skrzyżowaniem z ul. Łukasińskiego, nr 33511),

„Jerzyka” (na żądanie, w ciągu ul. Szerokiej przed skrzyżowaniem z ul. Jerzyka, 36712),

„Krzekowo Kościół” (na żądanie, w ciągu ul. Szerokiej przed rondem Prymy, nr 32531),

„Krzekowo” (na torowisku tramwajowym, nr 30122),

„Klonowica Zajezdnia” (w ciągu ul. Klonowica przed skrzyżowaniem z ul. Wernyhory, nr 32631).

W związku z oddaniem do użytku układu drogowego powstałego wraz z budową ul. Sosabowskiego z dniem 1.03.2025 (dla linii nocnych od nocy 1/2.03.2025) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii 5, 7, 60, 222, 225, 227, 527 i 535.Tramwaje linii 5 i 7 będą zatrzymywać się na przystankach „Krzekowo” (nr 30121 w kierunku Osiedla Zawadzkiego i 30122 w kierunku centrum).Na linii 5 nastąpi korekta powszednich i sobotnich rozkładów jazdy (przesunięcie kursów o 1 min w obu kierunkach przy 15-minutowej częstotliwości).W kierunku pętli „Cukrowa” od przystanku „Wernyhory” przez ul. Żołnierską, ul. Szeroką, ul. Sosabowskiego do przystanku „Łukasińskiego” i dalej bez zmian. Nie będą obsługiwane przystanki „Reduty Ordona” i „Kleeberga”. Uruchomione zostaną przystanki:W kierunku pętli „Stocznia Szczecińska” od przystanku „Taczaka” przez ul. Taczaka, ul. Sosabowskiego, ul. Szeroką, ul. Żołnierską, ul. Klonowica do przystanku „Zawadzkiego Kościół” i dalej bez zmian. Nie będą obsługiwane przystanki „Łukasińskiego” (w ciągu ul. Taczaka przed skrzyżowaniem z ul. Łukasińskiego), „Kleeberga”, „Reduty Ordona”, „Wernyhory” i „Klonowica Zajezdnia” (w ciągu ul. Wernyhory przed skrzyżowaniem z ul. Klonowica). Uruchomione zostaną przystanki:Autobusy linii 222, 225, 227, 527 i 535 w obu kierunkach zatrzymywać się będą na przystankach „Krzekowo” zlokalizowanych na torowisku tramwajowym (nr 30121 i 30122).Dla kursów linii 527 wykonywanych w relacji SKM Dworzec Główny (Kolumba) › Klonowica Zajezdnia autobusy zatrzymywać się będą na przystanku „Krzekowo” zlokalizowanym w ciągu ul. Żołnierskiej przed skrzyżowaniem z ul. Klonowica (nr 30141, zmiana numeru z 30120).Likwidacji ulegną tymczasowe przystanki „Krzekowo”, zlokalizowane w ciągu ul. Klonowica (nr 30191 i 30192).