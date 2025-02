Radna Löcknitz: musimy stanąć w obronie tych słabszych

Wybory w Niemczech wygrała frakcja CDU/CSU, ale największym zwycięzcą tak naprawdę jest skrajnie prawicowa AfD - oceniła w "Rozmowie pod krawatem" radna Löcknitz Katarzyna Werth.

Rozmówczyni była przerażona wynikami AFD we wschodnich landach: Meklemburgii Pomorzu Przednim czy w Brandenburgii. Podczas, gdy przed wyborami na zachodzie Niemiec i w Berlinie trwały protesty przeciwko AFD, to w niektórych miejscowościach na wschodzie na skrajną prawicę głosy oddało ponad 50%, a nawet 60% wyborców.Według części ekspertów to nie oznacza nastrojów antypolskich - mówi Katarzyna Werth.- Na początku zasłaniają się tym, że to nie o nas chodzi, bądźcie spokojni, to chodzi o tych niezintegrowanych, o tych kryminalistów, o tych ciemnoskórych. Historia to pokazuje, że niestety wcześniej czy później ma to przełożenie na nas. Uważam, że musimy stanąć w obronie tych słabszych - mówi Werth.W obronie migrantów, także uciekających przed wojną w Ukrainie - dodawała radna Locknitz.W Niemczech wygrały partie, które rządziły, do których nie ma zaufania społecznego i dzisiejszy wysoki wynik AfD to zdaniem Katarzyny Werth zły prognostyk na najbliższe lata i przed kolejnymi wyborami.Całej "Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać, ale również obejrzeć - na naszej stronie lub radiowym Facebooku . Powtórka całości na antenie o północy.