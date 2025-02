"Ogólna liczba nietoperzy niestety spada" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szukają nietoperzy w schronach, dziuplach i piwnicach. W Szczecinie zakończyło się doroczne liczenie nietoperzy.

Przedwiośnie to czas, kiedy większość nietoperzy jeszcze hibernuje. W tym czasie chiropterolodzy mają pełne ręce roboty - mówi Karolina Ignaszak, dyrektorka Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.- Chodzimy do każdej możliwiej dziury w której mogą zimować nietoperze. I niemalże wskazując na nie palcem, tylko robimy to latarką, liczymy po kolei. Dosłownie, jeden, dwa, trzy - mówi Ignaszak.Na Pomorzu Zachodnim widzimy większą różnorodność nietoperzy, ale ogólna ich liczba niestety spada - przyznaje Przemysław Olejnik, przewodnik i edukator ze "Szmaragdu".- Nietoperze z południa polski napierają na północ. Ma to związek z ociepleniem klimatu. Ogólna liczba nietoperzy niestety spada. Jest coraz więcej turbin wiatrowych, które krzywdzą nietoperze. Jedzenia dla nietoperzy też jest coraz mniej - mówi Olejnik.W tym roku w Szczecinie naliczono około 2000 nietoperzy 10 różnych gatunków. To przede wszystkim nocki duże, nocki rude, karliki i gacki brunatne.