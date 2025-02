Życie pszczół "na żywo" okiem kamery

Naukowcy Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy badają antynowotworowe właściwości produktów pszczelich, uruchomili w tym tygodniu platformę PASIEKA TV, dzięki której można przez trzy kamery oglądać życie pszczół.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Pasieka stworzona przez Centrum Immunologii Doświadczalnej oraz Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych US powstała prawie trzy lata temu, ale to, co się w niej dzieje, obserwowali tylko naukowcy. Teraz, dzięki platformie nazwanej PASIEKA TV, obraz z trzech kamer https://pszczola.usz.edu.pl/pasieka-tv/ może śledzić każdy."Oglądanie pszczół przez kamery to kwestia poboczna naszego projektu, ale podnosząca społeczną świadomość, jak niezwykłe są te owady, jak cenne jest to, co +produkują+. Głównym celem badań jest wykorzystanie antynowotworowych i przeciwdrobnoustrojowych właściwości produktów pszczelich" – wyjaśniła w rozmowie z PAP dr hab. kierująca projektem Pasieki IMMUNO, zastępczyni dyrektora instytutu biologii US dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej.Pasieka znajduje się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Kulicach, gdzie mieści się Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych US. W każdym z sześciu uli żyje od 20 do 80 tysięcy pszczół."Kiedyś zamierzamy je policzyć, co do sztuki. Są już takie możliwości" – zapowiedziała Niedźwiedzka-Rystwej.Podkreśliła, że zbierany w uniwersyteckiej pasiece miód jest wykorzystywany do badań. "To są dość małe ilości. Żeby pszczoły były zdrowe, nie można im zabierać pokarmu" – wyjaśniła naukowczyni.Dzięki zainstalowanym w pasiece trzem kamerom (jedna znajdują się wewnątrz ula), nie tylko naukowcy mogą poznawać tajniki pszczelej społeczności, organizację pracy w ulu, fascynujące interakcje owadów. US zachęca do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia edukacyjnego i oglądania Pasieka TV np. podczas lekcji biologii w szkołach. Dzięki podglądaniu życia pszczół łatwiej zrozumieć, jak ogromna jest ich rola w zachowaniu bioróżnorodności."Od starożytności wiemy, że pszczoły są pożyteczne i że pszczele produkty niosą dużo dobrego, ale nie mamy potwierdzenia tych właściwości na poziomie molekularnym. To, co robimy jako naukowcy, nazywa się apiterapią opartą na dowodach” – podkreśliła Niedźwiedzka-Rystwej. „Badamy miód, ale też pyłek pszczeli, pierzgę, propolis (kit pszczeli), jad pszczeli, który ma bardzo dużo pożądanych właściwości" – podsumowała.Pasieka IMMUNO na razie funkcjonuje tylko w oparciu o środki finansowe uniwersytetu, ale szczecińscy naukowcy aplikują również o fundusze zewnętrzne na swoje badania.