Pogrzeb po 80 latach w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Blisko 80 lat od walk o Kołobrzeg szczątki żołnierzy polskich wciąż spoczywają w różnych częściach miasta. Wkrótce dwóch kolejnych bohaterów zostanie jednak uroczyście pochowanych na miejscowym cmentarzu wojennym.

Pogrzeb dwóch polskich żołnierzy to efekt prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w prywatnym ogródku w centrum Kołobrzegu przez Andrzeja Ossowskiego z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



- Podejmując pracę nie wiedzieliśmy, co to są za szczątki ludzkie. Pojawiały się informacje, że może to żołnierze niemieccy, żołnierze Armii Czerwonej. W trakcie prac odnaleźliśmy przedmioty, które jednoznacznie wskazywały, że mamy do czynienia z żołnierzami Wojska Polskiego - tłumaczy Ossowski.



Choć tożsamości żołnierzy nie udało się jeszcze ustalić, to doczekają się oni godnego pochówku, a na uroczystości zaplanowane 7 marca o godz. 12 na cmentarzu wojennym.



- Dbamy o to, żeby nie zginęła pamięć o tych wszystkich, którzy walczyli o Kołobrzeg - podkreśla - podkreśla Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.



Decyzją Ministra Obrony Narodowej żołnierze zostaną pochowani z pełnymi honorami wojskowymi.



