Areszt podejrzanego o zabójstwo matki

Sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące wobec Mateusza K. podejrzanego o zabójstwo matki - poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku w czwartek złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące 24-letniego Mateusza K. podejrzanego o zabójstwo swojej matki. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie aresztowe. Jak przekazał PAP prok. Gąsiorowski, sąd przychylił się do wniosku prokuratury.Ciało 47-letniej nauczycielki, z obrażeniami głowy, znalazła we wtorek w mieszkaniu w Bornem Sulinowie jej koleżanka z pracy, zaniepokojona tym, że kobieta nie pojawiła się w szkole.We wtorek wieczorem do sprawy zatrzymany został syn denatki. W środę około południa mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. Usłyszał zarzut zabójstwa swojej matki. Przyznał się do popełnienia zbrodni. Złożył wyjaśnienia.„Podejrzany tłumaczył, że dopuścił się tego czynu w trakcie napadu chorobowego. Wyjaśniał, że leczy się psychiatrycznie” – informował prok. Gąsiorowski.Z ustaleń w śledztwie wynika, że matkę zabił 24 lutego. Zadał matce uderzenia szklanym dzbankiem i nożem kuchennym m.in. w głowę i szyję. Po zabójstwie Mateusz K. uciekł, zabierając kluczyki od samochodu.Sekcja zwłok kobiety ma zostać przeprowadzona w piątek. Za zabójstwo grozi kara dożywocia.