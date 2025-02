Z dna Bałtyku do świnoujskiego muzeum?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Fragment średniowiecznego żaglowca, czy części nowożytnych statków wyciągnięte z dna Bałtyku. Takie eksponaty być może pojawią się w świnoujski muzeum.

- Znaleziska z dna redy świnoujskiego portu być może do muzeum trafią już niedługo - mówi Lech Trawicki, dyrektor muzeum. - W tej chwili zabiegamy w Urzędzie Morskim o przekazanie w depozyt zabytków wydobytych w 2011 roku podczas budowy gazoportu. Te zabytki dokumentują historię żeglugi od średniowiecza po nowożytność.



Fragmenty wraków wśród miłośników historii wzbudzają zainteresowanie.

- Zapewne pochodzi to z jakiegoś statku żaglowego. Interesuje mnie, czy na dnie Bałtyku można natknąć się na wraki starożytne. To jest lokalne i to jest najpiękniejsze - mówią.



Eksponaty mają trafić do muzealnego skarbca, gdzie będą cieszyły zwiedzających.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski