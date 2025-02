"Komiksy PRL" na Przystanku Historia [ZDJĘCIA]

Paweł Miedziński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Kapitan Żbik", "Kajko i Kokosz", a także "Thorgal" - to tylko niektóre z tytułów zaprezentowanych podczas wykładu "Komiksy PRL".

Wydarzenie odbyło się w Centrum Edukacyjnym "Przystanek Historia" w Szczecinie. Razem z mieszkańcami rzuciliśmy okiem na "kreskę" i styl z dawnych lat.



- Dorastałem wśród komiksów w PRL-u, chociaż nie było to takie proste, żeby je zdobyć. Najczęściej wycinało się je z gazet. - Ogólna różnica w komiksach aktualnych i poprzednich wynikała trochę z racji politycznych. Jeżeli chodzi o dusze, to na pewno widać przesłanie tamtych lat. - Trochę pamiętam historię i znam te komiksy. W tym okresie były bardzo popularne. Nawet takie dziecinne. Pamiętam komiks "Przygody Koziołka Matołka". To było takie najbardziej powszechne - mówią mieszkańcy.



- PRL na tle innych państw bloku wschodniego był i tak wyjątkowy, gdyż był najbarwniejszy, najciekawszy, powstało najwięcej komiksów, a wiele z nich na światowym poziomie i to wyróżnia Polskę spośród innych państw bloku - mówi dr Paweł Miedziński ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.



Wydarzenie zorganizował szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski