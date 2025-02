Nowa linia autobusowa umożliwi dojazd do Wolina

Dramino, Piaski Wielkie i Rzeczyn - to miejscowości, które uzyskają regularne połączenie autobusowe z Wolinem.

Koszt utworzenia nowej linii dofinansowanej z Funduszu Autobusowego, to około 100 tysięcy złotych.





Chodzi głownie o ich dostępność do linii kolejowej łączącej Świnoujście ze Szczecinem.- Są to miejscowości, które zostały trochę wykluczone, a w zasadzie: mocno zostało przeorganizowane życie ich mieszkańców, ponieważ budowana S3 znacząco wydłużyła trasę dojścia np. na dworzec w Troszynie czy też w ogóle dostanie się do stacji kolejowej w Wolinie - informuje burmistrz Wolina, Ewa Grzybowska.Nowa linia autobusowa funkcjonować będzie w dni powszednie i to już od wczesnych godzin porannych.- Pierwszy kurs pozwala na dotarcie wczesnego pociągu z Wolina, po godzinie 6, z myślą o ludziach, żeby mieli dostęp do kolei, a tym samym do szkoły, do pracy poza miejscem zamieszkania - dodaje Ewa Grzybowska.