Jubileuszowy sezon szczecińskiego Centrum Żeglarskiego

Centrum Żeglarskie w Szczecinie szykuje się do nadchodzącego sezonu, a będzie to sezon jubileuszowy.

Edycja tekstu: Michał Król

W tym roku mija 10 lat odkąd na przystani przy ulicy Przestrzennej powiewa bandera Centrum Żeglarskiego.Od marca do października zorganizowanych zostanie kilkanaście szkoleń, regat, wypoczynków, rejsów i obozów. Pierwsze szkolenia ruszą już w przyszłym tygodniu. To kursy motorowodne, dzięki którym można zdobyć uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych oraz kursy umożliwiające zdobycie patentu żeglarza jachtowego.