Policyjny pościg ulicami miasta. Nietrzeźwy kierowca w BMW

Badanie alkotestem wykazało 2,5 promila. 52-latek chwiał się na nogach i nie był w stanie odpowiadać na pytania. źródło: https://pixabay.com/pl/933269/tookapic/CC0 - domena publiczna

Funkcjonariusze ruszyli za kierowcą BMW, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna zignorował wezwania do zatrzymania się, wcisnął gaz i rzucił się do ucieczki.