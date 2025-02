Przed premierą "Czarodziejskiego fletu" w Operze na Zamku [ZDJĘCIA]

Premiera "Czarodziejskiego fletu" Wolfganga Amadeusza Mozarta odbyła się w 1791 roku i od tej chwili jest najpopularniejszą operą kompozytora. Jej sława wynika z jej niezwykłości - mówiła podczas "Rozmowy pod krawatem" Natalia Babińska, która dzieło Mozarta realizuje w Operze na Zamku w Szczecinie. Reżyserka była gościem red. Małgorzaty Frymus.

- Mnie osobiście boli to, co się dzieje na świecie; uważam, że jest to potwornie niesprawiedliwe. Wiadomo, że ktoś jest pokrzywdzony, a ktoś jest agresorem, a potem odwraca się kota ogonem i wszyscy będą przytakiwać ze względów koniunkturalnych. Ten spektakl był też potrzebą wyrażenia niezgody - przyznała Natalia Babińska.



Dzieło Mozarta to również opowieść o władzy, która bywa egocentryczna i bezwzględna. Jest dzięki temu ponadczasowa.Podkreśliła jednak, że szczecińska realizacja opery nie jest spektaklem politycznym.- "Czarodziejski flet" jest testamentem Mozarta. Jest opowieścią w skali makro o tym, na czym polega nasz świat. To jest rzeczywiście zbudowanie jakiegoś ogromnego krajobrazu - podkreśliła.W piątek o godz. 19 próba generalna z udziałem publiczności, a w sobotę o godz. 19 premiera "Czarodziejskiego fletu" Wolfganga Amadeusza Mozarta.Kierownikiem muzycznym jest szczecinianin Kuba Wnuk.Zachęcamy do posłuchania i obejrzenia "Rozmowy pod krawatem" na naszej stronie internetowej W nadchodzący poniedziałek gościem red. Sebastiana Wierciaka będzie były minister nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Wieczorek.