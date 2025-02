Ul. Sosabowskiego otwarta na całej szerokości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolejna ważna arteria w Szczecinie w pełni dostępna dla kierowców. Chodzi o ulicę Sosabowskiego.

Będą też zmiany w komunikacji miejskiej. Na stałą linię wraca autobus nr 60, a tramwaje 5 i 7 nowym torowiskiem dojeżdżają do pętli przy os. Zawadzkiego.





Koszt ostatnich etapów budowy to ponad 100 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Dwa pasy jezdni w obu kierunkach są przejezdne. To także zmiany w komunikacji miejskiej, które wejdą w życie od soboty.Budowa nowego odcinka trwała dwa lata, to w sumie ponad kilometr drogi. Przez prawie dziewięć miesięcy kierowcy jeździli jednym pasem, teraz wygląda na to, że są bardziej zadowoleni.- Otworzyli, fajnie. Myślę, że to ułatwienie jakieś będzie. - Nigdy sobie nie wyobrażałem, że coś takiego powstanie. Jak to skróciło optycznie i faktycznie, tak elegancko wykonane to wszystko. - Ja tylko się cieszę, że autobus linii 60 wraca na starą trasę, bo będę miała bliżej do córki - mówią mieszkańcy.