Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Próbował włamać się do mieszkania policjanta, trafił do aresztu. 53-latek usiłował sforsować drzwi mieszkania na północy Szczecina. Zauważył to właściciel lokalu - funkcjonariusz z Polic.

Zatrzymał włamywacza i powiadomił patrol. Wywiadowcy przejęli mężczyznę - jak się okazało, był wcześniej notowany za podobne przestępstwa. W areszcie spędzi trzy miesiące.