Echa kampanii: Mentzen odwiedził Kołobrzeg

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

„Nie” dla pomocy Ukrainie - takie hasła głosił kandydat na prezydenta RP Sławomir Mentzen w czasie swojej wizyty w Kołobrzegu.

Na spotkaniu z kandydatem Konfederacji pojawiło się około tysiąc osób. Mogły one usłyszeć między innymi sprzeciw wobec socjalu dla obywateli Ukrainy.



- Jaki polski podatnik ma interes w tym, żeby wysyłać 800 plus na dzieci mieszkające na Ukrainie, wchodzące do ukraińskich szkół, których nawet w Polsce nie ma? Po co my wysyłamy socjal na wschód? - mówi Mentzen.



Mentzen skrytykował również funkcjonowanie służby zdrowia. W tym kontekście również odniósł się do pomocy obywatelom Ukrainy.



- Polak w Polsce, żeby pójść do lekarza, to musi zapłacić składkę zdrowotną, a Ukrainiec nie musi. Wystarczy nie mieć polskiego obywatelstwa, tylko ukraińskie, to już nie musi płacić składki zdrowotne, przyjeżdżają potem do Polski, rejestrują się do naszego lekarza, nic za to nie płacąc, wydłużają kolejki - dodaje Mentzen.



Sławomir Mentzen w sobotę kontynuował będzie wizyty w regionie. Odwiedzi Gryfice, Stargard, Gryfino, Pyrzyce, Myślibórz i Choszczno.