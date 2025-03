Korekta rozkładu jazdy Polregio

Korekta rozkładu jazdy zaprezentowana przez Polregio przewiduje dodatkową parę pociągów Szczecin Główny – Stargard, więcej połączeń ze stolicy regionu do Gryfina oraz przyspieszony pociąg do Szczecinka. Regionalną koleją będzie można jeździć na sieciówkę.

W związku z wiosenną korektą rozkłady jazdy Polregio, od 9 marca zagęszczona zostanie siatka połączeń w woj. zachodniopomorskim. Uruchomiona zostanie m.in. dodatkowa para pociągów Szczecin Główny – Stargard.





Będę one kursować w dni robocze. Nowy poranny skład wyjedzie ze Szczecina o godz. 8:43 i dotrze do celu o godz. 9:25. Kurs powrotny ze Stargardu rozpocznie się o godz. 10:25.

Największy regionalny przewoźnik kolejowy w Polsce przygotował na wiosnę 2025 także nowe oferty biletowe. Od 9 marca podróżni będą mogli skorzystać z Biletu Zachodniopomorskiego, czyli sieciówki na przejazdy wszystkimi pociągami Polregio w województwie. Bilet będzie dostępny w pięciu wersjach: dobowy, weekendowy, trzydniowy, tygodniowy i miesięczny.





- Bilet dobowy sieciowy normalny będzie kosztował 65 zł, weekendowy 90 zł, trzydobowy 120 zł, tygodniowy 220 zł – przekazał rzecznik prasowy Polregio, Jakub Leduchowski.

Bilety z ulgą 50 proc. kosztowały będą 32 zł 50 gr (dobowy) i – odpowiednio- 45 zł, 60 zł i 110 zł.





Miesięczna sieciówka na przejazdy pociągami Polregio w woj. zachodniopomorskim ma kosztować 450 zł. Zniżki reguluje tabela ustawowych ulg. Np. nauczyciele, którym przysługuje ulga 33 proc., kupią sieciówkę Polregio za 301 zł 50 gr.





Przy uldze 37 proc. (np. posiadacze Karty Dużej Rodziny) cena wyniesie 283 zł 50 gr. Uczniowie z ulgą na bilety miesięcznie 49 proc. zapłacą 229 zł 50 groszy, natomiast studenci korzystający z ulgi 51 proc.: 220 zł 50 gr. Niepełnosprawne dzieci i młodzież, ich opiekunowie, z ulgą 78 proc., kupią sieciówkę za 99 zł.





Osoby, które ukończyły 70 rok życia, oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia będą mogli skorzystać ze zniżki w wysokości 50 proc.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Przybędzie również wieczornych pociągów relacji Szczecin – Gryfino. Połączenie o godz. 22.30 będzie funkcjonowało nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także w weekendy. Uruchomiony zostanie też codzienny pociąg powrotny, który z Gryfina wyjedzie o godz. 23 i do stacji Szczecin Główny dotrze o godz. 23.24.Korekta rozkładu jazdy przewiduje również wzmocnienie połączenia Szczecin – Szczecinek, ale dopiero po majówce. Jak wyjaśniono w komunikacie Polregio: "z myślą o grupach wycieczkowych" od 5 maja do 6 czerwca w dni robocze na trasie Szczecin Główny - Szczecinek kursować będzie dodatkowa, przyspieszona para pociągów "Zielone Pomorze Bis".Wyjazd ze Szczecina zaplanowano o godz. 9.37, przyjazd do Szczecinka o godz. 12.19. W podróż powrotną skład wyruszy godz. 13.18, w stolicy regionu będzie o godz. 16.11.Szczegółowe informacje o zmianach rozkładu jazdy pociągów regionalnych w Zachodniopomorskiem i innych województwach znajdują się na stronie internetowej