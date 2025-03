Dzień Przewodnika Turystycznego. Publika dopisała nad wyraz [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W kurtkach przeciwdeszczowych i z uśmiechem na ustach - setki szczecinian wyruszyło z placu Lotników zwiedzać miasto pod bacznym okiem specjalistów. Dziś (sobota) Dzień Przewodnika Turystycznego.

- Chciałyśmy dzisiaj iść "szlakiem katastrof". Przyjechałam z Niemiec i specjalnie na ten dzień. - Zdecydowałam na to, bo ogólnie bardzo lubię też modę z tamtych czasów - mówili zwiedzający.



- Debiutuję i po raz pierwszy w ogóle dołączyłam do tej imprezy. I debiutuję też jako przewodniczka w naszym mieście. Stresuję się, ale widząc po liczbie w ubiegłorocznych edycjach myślę, że to jest niesamowita atrakcja - dodała jedna z przewodniczek, Małgorzata Narożna.



Jedna z tras prowadziła przez redakcję Radia Szczecin. O kulisach naszej pracy opowiadał nasz dziennikarz Adam Wosik.



- Jesteśmy po raz pierwszy; nie byliśmy nigdy wcześniej. Słuchamy namiętnie, chcieliśmy zobaczyć jak to się wszystko dzieje. Ciekawi nas praca, ciekawi, jak to się wszystko tu odbywa - przyznała jedna ze zwiedzających redakcję.



Do wyboru mieszkańcy Szczecina mieli 29 tras, a spacery prowadziło 32 przewodników.



Edycja tekstu: Jacek Rujna