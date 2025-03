Alert IMGW: wieje!

UWAGA



OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW

SILNY WIATR



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, we wtorek do 85 km/h, z zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w ciągu dnia.



Od 2025-03-03 02:00

Do 2025-03-04 18:00 pic.twitter.com/zIkIYCiXZQ