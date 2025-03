Samodzielne Atomy, czyli aktywizacja osób z autyzmem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poradnictwo zawodowe, terapia grupowa, a także ćwiczenia aktorskie i muzyczne. To tylko niektóre z zajęć realizowanych w ramach 2. edycji Projektu Samodzielne Atomy - aktywizującego osoby chorujące na autyzm.

Uroczystość podsumowująca działania odbyła się w szczecińskim Inkubatorze Sektorów Kreatywnych INKU przy alei Wojska Polskiego.



- Od dłuższego czasu się przygotowywaliśmy na wydarzenie. Chodziłam na ksero, kreatywność i na kółko teatralne. Wcześniej chodziłam jeszcze na muzykę, ale później zrezygnowałam. Próby, przedstawienia, robienie rzeczy. Takie rzeczy - mówili uczestnicy.



- Z autyzmem żyje się do końca życia. On jest częścią naszej osobowości. Dlatego bardzo wcześnie uświadamiamy osoby, które mają diagnozę z autyzmu, że to jest taki profil, który będzie im tylko pomagał. I to jest ich zaleta - podkreślała Maria Podeszewska, prezes stowarzyszenia A TO MY, terapeuta, logopeda, pedagog specjalny.



Projekt Samodzielne Atomy realizowany przez szczecińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi - A TO MY, był współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski