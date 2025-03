Kontrolerzy ZDiTM włączają kamery przy kontroli

Kontrolerzy wyposażeni w kamery nasobne w poniedziałek rozpoczęli pracę w pojazdach szczecińskiej komunikacji miejskiej. Sprzęt zakupiony za prawie 68 tys. zł ma poprawić bezpieczeństwo pasażerów i pracowników transportu miejskiego.





Kontrolerów nie rozpozna się również po "umundurowaniu". Kamery nie są podpięte np. do specjalnych kamizelek używanych przez policjantów czy strażników miejskich. "Kamery mają klipsy, za pomocą których przypina się je do elementów ubioru" – opisał Reszczyński.





Reszczyński wyjaśnił też, że kamery nasobne rejestrują tylko obraz, bez dźwięku. "Tak jak monitoring zainstalowany w pojazdach komunikacji miejskiej" – przypomniał.





Nagrania z pracy kontrolerów biletów mają być pomocne przy rozpatrywaniu ewentualnych skarg pasażerów. "Kamery kupiliśmy przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i kontrolerów" – zaznaczył rzezcznik ZDiTM.





30 wideorejestratorów, stacje dokujące i system teleinformatyczny kosztowały 67,8 tys. zł. Zakup sfinansowano z budżetu miasta. Zanim kontrolerzy zaczęli pracę z wideo sprzętem, konieczne były zmiany w lokalnych przepisach (chodziło o regulacje dot. RODO) i zgoda prezydenta miasta. Przeprowadzono też szkolenia dla pracowników ZDiTM.





W połowie lutego br. zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski zapowiedział zwiększenie liczby kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej. Teraz jest ich 27. Miasto chce, by było ok. 40. Planuje też dokupienie wideorejestratorów.





Decyzję o wyposażeniu kontrolerów w kamery podjęto po tym, jak pod koniec lipca 2024 r. kontroler brutalnie potraktował pasażera autobusu linii 811. Incydent został nagrany, wideo trafiło do internetu i było szeroko komentowane.





W Polsce nie ma przepisów regulujących używanie kamer nasobnych przez pracowników transportu publicznego. Nie jest to zakazane. Jak wynika ze stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawionego w październiku 2024 r., kontrolerzy mogą nagrywać kontrolowanych pasażerów za pomocą rejestratorów obrazu i dźwięku. Muszą jednak uprzedzić o tym pasażera. Informacja o tym, że kontrola jest nagrywana, musi być, co podkreślił UODO, "zwięzła i zrozumiała", przekazana prostym językiem.





W pojazdach komunikacji miejskiej w Szczecinie stosowne informacje, w formie naklejek na drzwiach autobusów i tramwajów, pojawiły się już na początku lutego br. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego szczegółowo opisano na stronie ZDiTM





"W razie wątpliwości, pytań pasażerów, kontrolerzy będą odsyłali do regulaminu, który znajduje się na naszej stronie" – podsumował Reszczyński.





Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu tramwajem lub autobusem w Szczecinie wynosi 200 zł. Jeśli nie ureguluje się jej w terminie siedmiu dni, trzeba zapłacić 400 zł. Kamer nasobnych od ponad 10 lat używają kontrolerzy w Opolu. Rejestrację wideo podczas kontroli biletów wprowadza też Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.









