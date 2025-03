Problemy z nawierzchnią przy Dworcu Niebuszewo - wykonawca przygotuje plan naprawczy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziury w drodze i skruszona kostka na szczecińskim Niebuszewie - plan naprawczy będzie gotowy do czerwca.

Chodzi o ulice przy dworcu Niebuszewo, które były remontowane w ramach Torowej Rewolucji. Nowe ulice zostały oddane do użytku rok temu, a dziś wymagają napraw. Sprawdziliśmy, co o wykonaniu inwestycji sądzą mieszkańcy Szczecina.



- Widzi Pan, co się dzieje? To jest świeży temat i widać, jak to wygląda. Dwa lata było zamknięte i teraz jest znowu. Zaraz będzie remont z powrotem. - No to jak na to, że to jest oddana w ubiegłym roku, to ona na pewno nie wygląda na równą. - Ja bym tam jakoś bardzo nie narzekał. No może i oddana, no wiadomo, coś co trzeba poprawiać jak zwykle, to jak poprawią będzie dobrze. Było 150 miliardów razy gorzej - mówią szczecinianie.



Czekamy na plan naprawczy od wykonawcy - tłumaczy rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.



- Ustalenie jest takie, że wykonawca przygotuje program naprawczy, czyli ustali jakie są przyczyny i zaproponuje rozwiązanie. Umowa jest taka, że ten program naprawczy będzie gotowy do końca drugiego kwartału - mówi Jachim.



Prace naprawcze zostaną wykonane w ramach gwarancji.