Wiosna nieśmiało pokazuje się w naszym regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Idzie wiosna i to wielkimi krokami. Potwierdzają to meteorolodzy. Wyż znad Europy przyniesie nad nasz region fale ciepłego powietrza a co za tym idzie będzie można schować puchowe kurtki do szafy, ubrać przeciwsłoneczne okulary i jak mówią szczecinianie - zdjąć skarpetki.

Będzie sporo słońca i dwucyfrowe temperatury - mówi Grzegorz Walijewski - rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



- Od środy temperatura dwucyfrowa 15, 16 stopni - to będą wartości maksymalne w Szczecinie i w zachodniopomorskim. Nieco chłodniej nad morzem - tam około 10 stopni. Niemniej jednak wyż rozbuduje się nad Europą - mówi Walijewski.



A co szczecinianie uznają za pierwszą oznakę wiosny?



- Słoneczko wychodzi, jest już cieplej. - Trochę widać kwiaty, uśmiechniętych ludzi. - Zaczynają być widoczne pączki, trawa jest bardziej zielona, bardziej chce się wstać. -

Widać po wszystkich liściach, po wszystkich drzewach. Każde inaczej się zieleni, inaczej się żółci. Kolorystyka się pojawia niesamowita w Parku Kasprowicza. - Zrzucamy skarpetki i zakładamy buty na gołe stopy. - Topienie Marzanny w przedszkolu - mówią szczecinianie.



Meteorolodzy informują, że wiosna potrwa do poniedziałku. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada na dzień 21 marca.