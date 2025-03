Eksplozja w garażu, jedna osoba nie żyje

Wieczorny wybuch butli w budynku gospodarczym - nie żyje jedna osoba. To w miejscowości Śliwin w powiecie gryfickim.

Do wypadku doszło prawdopodobnie podczas robienia petardy domowej roboty.



- Wskutek wybuchu na miejscu zginęła jedna osoba. Do działań skierowano trzy zastępy straży pożarnej, a działania strażaków ograniczały się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz oświetlenia terenu działań policji - przekazał aspirant Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.



W budynku podczas wybuchu przebywała jeszcze druga osoba, ale nic jej się nie stało. Na miejsce skierowani zostali również saperzy i prokuratura.



