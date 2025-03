Konsul honorowy Ukrainy: Trump może przyczynić się do niszczenia naszego narodu

Historia pokaże, że Trump mógł się przyczynić do niszczenia narodu ukraińskiego. Konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie komentuje decyzję o wstrzymaniu pomocy militarnej dla tego kraju.

Edycja tekstu: Michał Król

Dostawy sprzętu, m.in. amunicji czy pojazdów - tak zadecydował prezydent USA Donald Trump. To będzie niosło ze sobą konsekwencje dla całego świata - uważa Henryk Kołodziej. Jak dodał jednak w "Rozmowie pod krawatem" - wierzy, że amerykańska administracja jednak wznowi pomoc.- To jest poważny problem dla dzielnie walczącej Ukrainy, ale także dla świata. Historia wykaże, że prezydent pomógł zginąć narodowi ukraińskiemu, wierzę jednak, że to się poprawi i zmieni - mówi Kołodziej.Trump jako powód swojej decyzji wskazał rzekomą niechęć prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do zawieszenia broni.