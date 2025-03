Pan Tomasz wygrał spacer śladami powieści "Szóstka" w ramach aukcji WOŚP

Szczecinianie znów ruszą w kryminalną podróż śladami powieści "Szóstka". Autor Przemysław Kowalewski i przewodnik Tomasz Wieczorek wystawili na aukcję spacer literacki organizowany wspólnie z naszym radiem.

Zwycięzca licytacji - pan Tomasz - odebrał dziś nagrodę.- Żona w Radiu Szczecin usłyszała o tej licytacji, wspomniała i w związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, żeby zalicytować. Mieć okazję spotkać się z autorem i jednocześnie też przewodnikiem. Żebyśmy sobie mogli pozwiedzać Szczecin w takim miłym towarzystwie - mówi pan Tomasz.Pierwsza odsłona spaceru odbyła się w ubiegłe wakacje. Szczecinianie mogli obejrzeć między innymi Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie czy kościół świętych Piotra i Pawła.Popularność spaceru sprawiła, że Tomasz Wieczorek zaproponował powtórzenie akcji - mówi pisarz Przemysław Kowalewski.- Ej, a może byśmy coś takiego zrobili? Przespacerujemy się z tym, kto da najwięcej pieniędzy na rzecz dzieciaków chorych na raka. Ja mówię: no kurczę, nie musisz mnie o to pytać drugi raz - mówi Kowalewski.Spacer odbędzie się 26 kwietnia. Zwycięzca licytacji zaprasza współlicytujących do dołączenia. Chętni mogą zgłosić się mailowo pod adresem skonieczna@radioszczecin.pl.W najbliższy poniedziałek swoją nagrodę odbierze pan Paweł, który wylicytował współprowadzenie programu "Radio Szczecin na Dzień Dobry" z Jarkiem Gowinem i Robertem Bochenką.