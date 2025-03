Pijany pirat drogowy uciekał w Dębnie przed policją. Swój rajd zakończył w areszcie.

Edycja tekstu: Michał Król

30-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec. W trakcie pościgu stracił panowanie nad kierownicą, wypadł z zakrętu i uderzył w latarnię.Mężczyzna miał we krwi ponad promil alkoholu i był pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do 5 lat więzienia.