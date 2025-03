Kiedy mężczyźni płaczą. Zapraszamy na nowe słuchowisko Radia Szczecin [WIDEO]

Mafijne porachunki, przemyt dziewczyn do berlińskich agencji towarzyskich, poobijane przez los kobiety i mężczyźni, którzy nie radzą sobie z emocjami. W poniedziałek zapraszamy do Radia Szczecin na premierę słuchowiska „Beksa”.

Premiera słuchowiska w poniedziałek 10 marca, o godz.19, w Studiu S1 Radia Szczecin przy al. Wojska Polskiego 73.

Aby wziąć udział w premierze trzeba odebrać bezpłatną wejściówkę. Formularz dostępny w zakładce konkursy

Historię stworzoną na podstawie powieści Marcina Grzelaka usłyszycie na naszej antenie i w Studiu Koncertowym S1. Za reżyserię i adaptację odpowiada Magdalena Wleklik.W tej historii ważny jest dla mnie jasny punkt kulminacyjny - przyznaje reżyserka.- Ten akt odwagi to było coś, co mi się bardzo podoba w tej powieści. Był to dla mnie bardzo jasny punkt kulminacyjny, do którego chciałam dążyć i wiedziałam, że to będzie też wyzwanie. Jak zrealizować radiowo scenę, kiedy Irek ratuje porwane dziewczyny - mówi Magdalena Wleklik.W słuchowisku zagrają aktorzy trzech szczecińskich teatrów: Polskiego, Współczesnego i Pleciugi. Wystąpią: Olga Adamska, Marta Uszko-Tychulska, Adam Dzieciniak, Damian Sienkiewicz, Konrad Pawicki i Marta Łągewka.Zagrają też dziennikarze i pracownicy Radia Szczecin, natomiast w głównego bohatera - Irka - wcieli się Mikołaj Matczak.- Bardzo mi się podobało, bardzo się w ten świat wkręciłem i uwielbiam działanie takie z wyobraźnią. Irek to jest ogromny facet i miałem takie coś, że bardzo mi się fajnie wchodziło w tę postać. Czułem tę jego siłę w momencie czytania tego tekstu, a jednocześnie tę wrażliwość w środku - mówi aktor.