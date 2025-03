Pożar samochodu na ul. Szczawiowej

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Zderzenie samochodów na ulicy Szczawiowej w Szczecinie.

Dzwonicie do nas w tej sprawie.



- Zablokowana ulica Szczawiowa. Płonie pojazd osobowy. Strażacy na miejscu. Zachęcam do objazdu, bo nie wiadomo ile to jeszcze potrwa - informuje słuchacz.



Nikt nie został poszkodowany. Zderzyły się trzy auta, jedno stanęło w płomieniach. Na Tamie Pomorzańskiej są spore utrudnienia w ruchu.