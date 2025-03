Szczecińscy naukowcy zidentyfikowali szczątki ofiar Wielkiego Terroru

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Naukowcy z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów – Centrum Badawczego PUM zidentyfikowali sześciu spośród 28 mężczyzn, których szczątki znaleziono w masowym Grobie na terenie Gruzji. Odkrycia mogiły dokonano w sierpniu 2021 roku, spoczywały w niej ofiary Wielkiego Terroru (1937–1938).