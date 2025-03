Podziel się rodzinnym przepisem kulinarnym

Jeszcze przez dwa tygodnie można wysyłać zgłoszenia do konkursu "Poszukiwacze smaków". Chodzi o to, aby podzielić się starym, rodzinnym przepisem.

Do 21 marca należy przesłać opis dania i zdjęcie. W ubiegłych latach listę produktów tradycyjnych Pomorza Zachodniego wzbogaciły w ten sposób między innymi przepisy na śledzie po szczecińsku, ogórki po kołobrzesku i hołubcie bielkowskie.



Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, organizuje go urząd marszałkowski.



