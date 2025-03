Śmiertelne pobicie ochroniarza. Jest akt oskarżenia

Na wniosek prokuratora przestępca trafił na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który śmiertelnie pobił ochroniarza w Świnoujściu. Usłyszał m.in. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Chodzi o 28-letniego Adriana K. Mężczyzna śmiertelnie pobił jednego z pracowników ochrony w hotelu w Świnoujściu. Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 października 2023 roku. Oskarżony m.in. dusił i kopał ochroniarza w głowę. Niszczył też znajdujące się w hotelowym holu przedmioty, m.in. telewizor i stoły barowe. Straty wyceniono na 40 tys. zł.



28-latek przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył też obszerne wyjaśnienia. Mężczyzna nie był dotychczas karany. Obecnie przebywa w areszcie. Grozi mu od 15 lat do dożywocia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski