Świnoujście rozpocznie sezon Pchlich Targów

Można pozbyć się niepotrzebnych rzeczy albo upolować skarb. W Świnoujściu zbliża się sezon Pchlich Targów - informuje portal iświnoujście.pl.

Edycja tekstu: Michał Król

Pierwszy z nich zaplanowano na 30 marca. Kolejne mają odbywać się regularnie, co dwa tygodnie - do początku grudnia.Stoiska ze starymi książkami, grami czy sprzętem AGD, staną tuż przy targowisku miejskim "Zielony rynek pod zegarem". Rzeczy będzie można wystawiać w godzinach od 9 do 14.