Włamywacze już w areszcie [ZDJĘCIA]

Mężczyźni w wieku 30 i 45 lat zostali zatrzymani na gorącym uczynku po tym, jak włamali się do piwnicy jednego z budynków. Szczecińską policję zawiadomił mieszkaniec bloku.

Jak ustalili mundurowi, sprawcy dostali się do piwnicy podważając kratę, a następnie wyłamali skoble zabezpieczające pomieszczenia. Ich łupem miały paść elektronarzędzia, które przygotowali do wyniesienia. Na zewnątrz budynku stał samochód sprawców, a w jego wnętrzu znajdowała się saszetka z narkotykami.



Dodatkowo w garażu należącym do jednego ze sprawców znajdowały się narzędzia pochodzące z innych kradzieży.



Natomiast w jednym z warsztatów funkcjonariusze znaleźli trzy rowery także pochodzące z włamań.



Łączna wartość zabezpieczonego mienia to blisko 50 tysięcy złotych.



Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Decyzją sądu trafili do aresztu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna