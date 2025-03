Na kleszcze trzeba uważać też w marcu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie tylko w lasach, ale też i na polanach czy w wysokich trawach pojawiają się już kleszcze. Czy marzec to czas, by właściciele czworonogów zaopatrzyli się w odpowiednie środki.

- Największa aktywność tych pasożytów przypada na późną wiosnę i lato, ale gdy zima jest ciepła, nawet w marcu możemy złapać niechcianego gościa - mówi prof. Beata Wodecka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. - To jest wszystko efekt zmian klimatycznych. Kleszcze też zmieniają swoje przyzwyczajenia, dostosowują się do tych zmian pogodowych.



Na kleszcze powinni uważać przede wszystkim właściciele czworonogów. Jak mówi lekarz weterynarii Andrzej Chmielewski, środki przeciwkleszczowe warto aplikować przez cały rok.



- Najbardziej polecane są takie o dłuższym uwalnianiu. Właśnie to są w postaci tabletek, wylewek na skórę - mówi Chmielewski.



Skuteczne są również obroże przeciwkleszczowe, jednak te uwalniają środki chemiczne do środowiska.



Kleszcza należy jak najszybciej usunąć ze skóry zwierzęcia. Dzięki temu, zminimalizujemy ryzyko zarażenia przenoszonymi przez niego bakteriami.



